Vale (VALE3): reunião para definir presidência termina sem conclusão

O acordo abrange, portanto, não apenas os 42 programas ambientais e socioeconômicos que visam mitigar os impactos do rompimento da barragem, mas também os R$ 155 bilhões (US$ 32 bilhões) para reparação, indenização e danos morais que o Ministério Público pediu à BHP, Vale e Samarco.

Em relatório, o Itaú BBA acredita que as provisões extras provavelmente serão feitas pela Vale e que um montante de US$ 3,5 bilhões está dentro das expectativas.

Pelo cálculo dos analistas do banco, a Vale precisaria fazer um investimento adicional de US$ 3,5 a 3,6 bilhões em provisões para igualar os US$ 6,5 bilhões que a BHP reportará para o ano de 2023.

"Observamos que as potenciais provisões adicionais representam aproximadamente 6% do valor de mercado e, portanto, significativas do ponto de vista do valuation".

O banco acredita que os investidores já estavam contabilizando as provisões adicionais da Vale, totalizando US$ 3 bilhões a US$ 4 bilhões, e por isso, não espera que o montante seja uma surpresa, embora existam questões importantes quanto ao valor final a ser desembolsado por cada empresa, como: