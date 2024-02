Lula escolheu novo nome para presidir a Vale (VALE3), diz coluna

À época, Guido foi elogiado por ministros e pela presidente do Partido dos Trabalhadores (PT), Gleisi Hoffmann.

Os esforços, contudo, não deram êxito. No fim de janeiro Guido Mantega desistiu de ocupar o cargo em meio a pressão do mercado pela rejeição de seu nome, além do fato de o conselho da companhia - que é uma corporação e tem seu controle diluído - não ter cedido.

Apesar disso, os ruídos sobre Guido na Vale ocasionaram quedas sucessivas da ações da Vale, com a companhia perdendo bilhões em valor de mercado a medida que os boatos sobre a pressão governamental se confirmaram.

Juntamente com isso, os preços do minério de ferro e o ceticismo do mercado com o setor imobiliário também contribuíra. Assim, os papéis da Vale caem 15% desde o início do ano de 2024.