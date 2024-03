MRV (MRVE3): prejuízo líquido cai 68% em um ano e chega a R$ 104,9 milhões

A receita líquida e consolidada da MRV totalizou R$ 1,940 bilhão no 4T23, alta de 16,8% na comparação anual, ajudada pelo aumento nas vendas de imóveis. A companhia tem se beneficiado da melhora nas condições do Minha Casa Minha Vida (MCMV) para aumentar as vendas e subir preços.

Já o Ebitda (lucro antes dos juros, impostos, depreciação e amortização) consolidado da MRV no 4T23 foi negativo em R$ 35,9 milhões, queda de 57,4% na comparação com o mesmo período de 2022, quando foi negativo em R$ 22,8 milhões.

O resultado financeiro da MRV no período gerou uma despesa de R$ 54,6 milhões, queda de 78% na comparação anual, devido à diminuição da alavancagem.

Resultados das divisões de negócios da MRV

Todos os braços da MRV&Co tiveram prejuízo no 4T23: MRV (R$ 10 milhões), Urba (R$ 27,6 milhões), Luggo (R$ 25,7 milhões) e Resia (R$ 41,5 milhões).

O braço MRV (incorporação imobiliária com foco no MCMV) teve lucro líquido ajustado de R$ 103 milhões no último trimestre de 2023, revertendo prejuízo de R$ 93 milhões do mesmo período de 2022. O resultado ajustado exclui efeitos do equity swap, marcação a mercado e perdas não recorrentes.