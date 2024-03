MXRF11 paga menor dividendo em 13 meses e ações da Oi (OIBR3) derretem 16%; veja as mais lidas da semana

2. Novo nome para CEO da Vale (VALE3) é bom? Veja a opinião de Tiago Reis

Na última segunda-feira (26) os investidores passaram a analisar um possível novo nome que pode ser o CEO da Vale: Paulo Caffarelli, que já foi CEO da Cielo (CIEL3) e também diretor do Banco do Brasil (BBAS3) e da CSN (CSNA3).

Paulo Caffarelli passou a ser cogitado como uma indicação do Governo que, por sua vez, tem uma influência no Conselho de Administração através da Previ, que é um fundo de previdência dos funcionários do BB. Tiago Reis, fundador e chairman da Suno, diz que "gora temos um nome de um executivo, alguém que já tem uma carreira em empresas - que às vezes tiveram bons resultados, às vezes tiveram resultados não tão bons, mas ao menos é alguém que veio do mundo corporativo e agrada muito mais do que outros nome que foram cogitados no passado".

3. Oi (OIBR3): Ações derretem 16% em meio a ofensiva de Tanure

As ações da Oi tiveram queda de 16% na segunda-feira (26) até por volta das 17h30. O movimento refletiu uma notícia anunciada pelo Broadcast, destacando que o empresário Nelson Tanure estava montando uma posição nas ações da companhia.

A intenção do empresário seria assumir o controle da empresa. A partir disso, ele apontaria o nome de membros do conselho de administração da companhia, podendo renegociar o novo plano de recuperação judicial da Oi com os credores.