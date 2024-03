Petrobras (PETR4) nega afastamento de diretores em caso Unigel; estatal mantém balanço

Ainda de acordo com o colunista, além da Petrobras ter aberto uma auditoria interna sobre o caso, o presidente do comitê de auditoria estatutário da Petrobras, Francisco Petros, representante dos minoritários no conselho, contratou a empresa de auditoria KPMG para apurar.

Ao mesmo tempo, conforme a coluna, os canais de denúncias da Petrobras receberam três acusações de que França, diretor de processos industriais, e Leite, diretor financeiro, teriam pressionado equipes técnicas a acelerar a aprovação dos contratos com a Unigel.

O que diz a Petrobras

No comunicado divulgado no fim da tarde de sexta (1), a Petrobras esclareceu que o contrato de "tolling" com a Unigel respeitou o sistema de governança da estatal e todos os trâmites e procedimentos pertinentes, "inclusive quanto ao limite de competência previsto nas normas internas vigentes para aprovação dos contratos de serviço", disse.

A estatal informou também que o "valor do contrato citado está dentro do limite de aprovação do responsável pela área e passou por todas as instâncias prévias de anuência e validação. Portanto, o sistema de governança foi integralmente respeitado".

Segundo a Petrobras, a KPMG é uma empresa que realiza auditoria independente da Petrobras desde 2017 e contratada pela companhia para auditar as demonstrações financeiras. "Não é verdade que a KPMG foi contratada pelo Comitê de Auditoria Estatutária ou por qualquer de seus membros para realizar apuração sobre o contrato da Unigel", escreveu.