Vale (VALE3): BTG rebaixa recomendação e fala em 'armadilha de valor'

"Um dos principais aspectos do caso de investimento da Vale é uma vantagem competitiva resultante de seu minério de maior qualidade em comparação com os concorrentes", afirmam os analistas.

A tese é que a mistura premium de produtos da Vale comandaria diferenciais de preço mais altos no futuro, com a descarbonização da indústria siderúrgica da China, informa o BTG. O problema é que a indústria chinesa está sofrendo com uma capacidade excessiva massiva, e a lucratividade está sob pressão, com as usinas funcionando praticamente com margens de conversão negativas.

"Nesse cenário, a busca é por corte de custos e sobrevivência, e ninguém está realmente pagando por prêmios de qualidade atualmente (prêmios de Carajás mais próximos de US$ 10/t "apenas"). Assim, ao longo de 2024, atribuímos uma probabilidade muito baixa de que os prêmios de qualidade do minério de ferro se expandam", conclui o banco.

Citi vê estimativa de produção 'mais realista' que as projeções para 2024

O Citibank reiterou recomendação de compra para as ações da Vale (VALE3), com preço-alvo de US$ 18,50, apesar dos ruídos envolvendo a nova escolha do presidente da companhia. Segundo o banco, o guidance de produção da Vale é realista, mas a empresa pode superá-lo.

Em 2024, as projeções para o minério de ferro estão em uma faixa de 310 a 320 milhões de toneladas métricas.