Petrobras (PETR4), Vulcabras (VULC3) e Arezzo (ARZZ3) agitam o mercado nesta sexta-feira; veja mais destaques 

Arezzo

A Arezzo (ARZZ3) apresentou um lucro líquido recorrente de R$ 125,7 milhões no quarto trimestre de 2023, uma alta de 22,5% na comparação com o mesmo período de 2022.

Zamp

A Zamp (ZAMP3), empresa que administra as redes de fast food Burger King e Popeyes, teve um aumento de 41,3% no lucro líquido no quarto trimestre de 2023 em comparação com o mesmo período de 2022, passando de R$ 42 milhões para R$ 59,3 milhões.

CBA

A CBA (CBAV3) reportou um prejuízo líquido de R$ 586 milhões no quarto trimestre de 2023, um aumento significativo de 633% em relação ao mesmo período de 2022.