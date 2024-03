SNFF11 registra reserva acumulada de R$ 1,41 por cota; guidance de dividendos pode aumentar

O FII SNFF11 anunciou um resultado distribuível de R$ 1,54 por cota e provisionamento de R$ 0,69 por cota, distribuídos em 23 de fevereiro de 2024. O fundo ainda registrou, ao final do mês, uma reserva acumulada para distribuição futura de aproximadamente R$ 1,41 por cota.

Segundo a Suno Asset, o resultado foi impactado de forma positiva principalmente pelas receitas provenientes de ganho de capital auferido e pela distribuição de lucros extraordinária do ONEF11, gerada com a venda do "Edifício The One" para o PVBI11.

"A receita proveniente dos rendimentos dos fundos imobiliário veio acima do mês anterior, devido em grande parte às distribuições extraordinárias realizadas pelos fundos investidos com o encerramento do semestre e ao resultado não recorrente distribuído pelo ONEF11 com a venda do ativo do fundo, que contribuiu com R$ 0,28 por cota no resultado contábil", informa a gestora.