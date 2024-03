3R Petroleum (RRRP3): produção cresce 98,6% em fevereiro; confira

A produção média diária consolidada dos nove polos da 3R somou 47,8 mil barris de óleo equivalente (boe) em fevereiro de 2024, sendo 36,6 mil barris por dia de óleo e 11,3 mil barris por dia de gás natural.

3R Petroleum (RRRP3) reverte prejuízo e tem lucro de R$ 407,2 milhões no 4T23; veja análise

A 3R Petroleum (RRRP3) registrou lucro líquido consolidado de R$ 407,2 milhões no quarto trimestre de 2023, revertendo o prejuízo de R$ 39,0 milhões no mesmo período do ano anterior e as perdas de R$ 77,5 milhões no 3T23. O relatório da companhia foi divulgado no último dia 7 de março).

No ano, o lucro líquido consolidado da 3R Petroleum somou R$ 425,2 milhões, crescimento de 3,3 vezes ou 233% quando comparado a 2022.

A receita líquida da 3R no 4T23 foi de R$ 1,849 bilhão, 315,5% maior que a registrada no quarto trimestre do ano anterior, quando ficou em R$ 445,1 milhões.

O Ebitda (lucro antes de juros, impostos, amortizações e depreciação) ajustado da 3R Petroleum somou R$ 696,6 milhões entre outubro e dezembro de 2023, um avanço de 518,4% em relação aos R$ 112,6 milhões registrados no mesmo trimestre do ano anterior. Com isso, a margem Ebitda ajustada ficou em 37,7%, aumento de 12,4 pontos porcentuais (p.p) na mesma base de comparação.