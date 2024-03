Petrobras (PETR4), Braskem (BRKM5) e Vivara (VIVA3) agitam o mercado nesta segunda-feira; veja mais destaques

Banco ABC

O Banco ABC (ABCB4) emitiu Letras Financeiras Subordinadas Perpétuas no valor total de R$ 499,8 milhões, em transações privadas com investidores profissionais.

Raízen

A Raízen (RAIZ4) informou que recebeu autorização da ANP para iniciar a produção de etanol de segunda geração em sua planta em Guariba, São Paulo. Esta é a maior planta de etanol celulósico do mundo, com capacidade nominal de 82 milhões de litros por ano. A Raízen já iniciou a comercialização da produção, com um nível esperado de 80% sobre essa capacidade.

