Cogna (COGN3): banco recomenda 'venda' após balanço; ações despencam no Ibovespa

As ações da Cogna (COGN3) despencam nesta quinta-feira (21) no Ibovespa, liderando as perdas do índice, com o BTG Pactual (BPAC11) mantendo a recomendação de 'venda' para as ações após o balanço do 4T23 vir abaixo das suas expectativas. Outras casas se dividiram quanto à classificação para os papéis.

No intradia, as ações da Cogna (COGN3) caíam 8,92%, cotadas a R$ 2,45. No mês, os papéis recuam 2,77% e no acumulado do ano, a queda é de 29,79%.

Em relatório, oBTG Pactual destacou que os resultados da Cogna no 4T23 ficaram abaixo da média, prejudicados por vários itens não recorrentes. Além disso, pontuou que o Ebitda ajustado e o lucro líquido ficaram abaixo de suas expectativas.