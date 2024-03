Brasil e Inglaterra colocam bilhões em campo no sábado em Wembley 

O amistoso entre Brasil e Inglaterra, neste sábado, às 16h (de Brasília), leva a campo um dos clássicos mais tradicionais do futebol mundial e permitirá ao torcedor acompanhar um espetáculo literalmente bilionário, com a presença de alguns dos jogadores mais valiosos do mundo no chamado "mercado da bola".

Se levarmos em conta apenas os prováveis 22 titulares a serem escalados pelos técnicos Gareth Southgate e Dorival Júnior, o valor de mercado dos atletas ultrapassa 1,4 bilhão de euros (R$ 7,61 bi), com breve vantagem para o time da casa, cuja escalação soma 789 milhões de euros (R$ 4,2 bi), ante 624 milhões de euros (R$ 3,3 bi) para total da Seleção Brasileira.

Essa lista leva em conta o valor considerado pelo site Transfermrket.com, especializado no mercado de negociações de jogadores. Pela atual lista dos jogadores mais valiosos do site, a Inglaterra tem cinco dos dez atletas mais caros no atual mercado, entre eles o meio-campista Jude Bellingham, do Real Madrid, avaliado em 180 milhões de euros (R$ 978 milhões).