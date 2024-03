Oi (OIBR3), CVC (CVCB3) e Rede D'or (RDOR3) movem mercado nesta quarta-feira; veja mais destaques

Veja osdestaques do mercado financeiro hoje:

Oi

O diretor-presidente da Oi (OIBR3), Mateus Affonso Bandeira, confirmou durante Assembleia Geral de Credores (AGC) que a companhia chegou a um acordo com seus credores, que se comprometeram a injetar US$ 500 milhões na companhia.

Esse empréstimo para a Oi marca um progresso relevante no processo da recuperação judicial da companhia.

Como a companhia tem obrigações de curto prazo e urgências financeiras, os credores da Oi se comprometeram a adiantar US$ 125 milhões desse valor.

CVC

Em um ano de grandes mudanças no seu alto escalão, a CVC (CVCB3) apresentou um prejuízo líquido de R$ 456,9 milhões ? alta de 5,4% no comparativo com o ano anterior. Nos últimos três meses do ano, no entanto, as perdas reduziram 23% ? indo de 96,8 milhões no quarto trimestre de 2022 para um prejuízo de R$ 74,5 milhões.