Casas Bahia (BHIA3) informa data de assembleia geral ordinária e extraordinária; veja quando será

Na última quinta-feira (28), a Casas Bahia informou que o JP Morgan (JPMC34) aumentou sua participação para 5,86% do número total de ações ordinárias da companhia, segundo comunicado anexado à Comissão de Valores Mobiliários (CVM).

Segundo comunicado, a porcentagem atingida pelo JP Morgan corresponde a 898.973 papéis ordinários da companhia. A instituição detém 5.571.948 instrumentos derivativos com previsão de liquidação física em posição comprada.

"O aumento da participação teve motivação exclusiva de investimento e de proteção de riscos financeiros assumidos em operações celebradas com clientes e não visa, portanto, alterar a composição do controle ou da estrutura administrativa da companhia, sem prejuízo do regular exercício de direito de voto pelos referidos investidores", escreveu o JP Morgan.

Casas Bahia (BHIA3) perde R$ 2,6 bilhões em 2023 com reestruturação

O grupo Casas Bahia registrou prejuízo de R$ 1 bilhão no quarto trimestre, 513,5% maior do que as perdas no mesmo período de 2022.

Esse foi o sexto trimestre consecutivo em que o resultado líquido da Casas Bahia foi negativo. A última vez em que registrou lucro foi no segundo trimestre de 2022 - de R$ 16 milhões. No ano de 2023, o prejuízo acumulado chegou a R$ 2,62 bilhões, ante perda de R$ 342 milhões no ano anterior.