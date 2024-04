Hapvida (HAPV3): resultado do 4T23 trouxe alívio aos investidores, afirmam analistas; ações sobem hoje

A Hapvida (HAPV3), maior operadora de planos de saúde do país, registrou prejuízo líquido de R$ 29,9 milhões no quarto trimestre de 2033 (4T23), uma redução anual de 90,6%. Para os analistas, os resultados reportados foram decentes e trazem alívio à tese de investimento da companhia. Na manhã desta segunda-feira (01), as ações da Hapvida estão cotadas em R$ 3,73 (+0,70%).

Segundo o Itaú BBA, os resultados do 4T23 da Hapvida tiveram dois principais destaques positivos: a MLR (Índice de Perda Médica) que melhorou em 260 pontos base em relação ao trimestre anterior e foi o principal fator de expansão do Ebitda (lucro antes de juros, impostos, depreciação e amortização) recorrente. O segundo foi a conversão de 46% do Ebitda em fluxo de caixa operacional, reduzindo a dívida líquida em R$ 159 milhões em relação ao trimestre anterior.

"Considerando que a ação teve desempenho abaixo do esperado nas últimas semanas desde que os resultados ruins do 4T23 para outros nomes do setor de saúde começaram a ser reportados, vemos esses resultados decentes como positivos, marcando mais um trimestre no processo de desalavancagem da Hapvida", afirma o BBA, que tem recomendação de compra, com preço-alvo de R$ 6.