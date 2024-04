Enauta (ENAT3), Marisa (AMAR3) e Cemig (CMIG4) aquecem o mercado nesta terça-feira; veja mais destaques 

Veja osdestaques do mercado financeiro hoje:

Enauta

A Enauta (ENAT3) anunciou na noite desta segunda-feira (01) que seu conselho de administração aprovou uma proposta para combinação dos negócios com a 3R Petroleum (RRRP3).

Em fato relevante enviado à Comissão de Valores Mobiliários (CVM), a empresa destaca que a produção potencial da combinação supera 100 mil barris de óleo equivalente, com oportunidade de crescimento composto nos próximos cinco anos, além de reservas operadas superiores a 700 milhões de barris em portfólio complementar e diversificado.

A proposta de fusão da Enauta com a 3R, que será apresentada ao conselho e aos acionistas da 3R Petroleum, envolve a troca de ações entre as empresas, com simplificada estrutura e execução, sem necessidade de carve-outs, waiver fees e reestruturação de garantias. A proposta está sujeita à realização de diligências confirmatórias por ambas as partes durante um período de exclusividade de até 30 dias.

Marisa

A Marisa (AMAR3) adiou a divulgação dos resultados de 2023 que estavam marcados para segunda-feira (1º). Agora, a nova data é o dia 30 de abril, antes da realização de assembleia-geral ordinária (AGO).