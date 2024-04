Vale (VALE3) se manifesta sobre possível sondagem para escolha de novo presidente

A mineradora disse ainda que seu conselho de administração "segue conduzindo de forma diligente as discussões pertinentes à definição do presidente da companhia, e cumprindo com rigor o estatuto social e as políticas corporativas aplicáveis", reiterando seu compromisso de manter o mercado atualizado sobre desdobramentos materiais quanto à sua liderança.

Vale (VALE3) derruba Ibovespa: Ações são responsáveis por 57% da queda do índice

À sombra de risco político e digerindo expectativas mais pessimistas do mercado para a China, a Vale amarga uma valorização de 21% desde o início de 2024.

A mineradora, com isso, foi um dos principais driver para que o Ibovespa ficasse com saldo negativo em 2024 durante o primeiro trimestre - dada o peso das ações da Vale na carteira do índice.

Sozinhos, os papéis VALE3 representam 57% da queda do Ibovespa.

Do começo do ano para cá, o Ibovespa apresentou queda de 3,4% e fechou março a 128 mil pontos.