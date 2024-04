Eletrobras (ELET3) estuda alternativas para viabilizar saída da Emae, diz coluna

Apesar de sinais já dados de desinteresse pelo ativo e de preferência pela monetização, fontes próximas à Eletrobras dizem que ainda não há "martelo batido" dentro da empresa, e que as alternativas seguem na mesa, informou o Broadcast.

Vale lembrar que a Eletrobras é acionista minoritária importante da Emae, com 39% do capital total da estatal paulista, e pelo preço mínimo estipulado no edital de privatização, essa fatia pode render pelo menos R$ 761 milhões à companhia.

Leilão da Emae: Âmbar começa a despontar como uma das favoritas, segundo fontes

De acordo com fontes ao Broadcast, após a publicação do edital e com a movimentação dos interessados ganhando força, a Âmbar, do grupo J&F, começa a despontar como uma das favoritas para o leilão da Emae. Algumas empresas do setor de energia - como CPFL (CPFE3) e Neoenergia (NEOE3) - já teriam analisado e descartado a operação.

Outras companhias, como a EDF, buscam parceria com algum fundo para avaliar se dão o lance ou não, diz o Broadcast. Auren e a chinesa CTG também estão olhando para a operação, conforme fontes.

As propostas pela Emae deverão ser apresentadas no dia 15 de abril, em sessão pública de recebimento dos envelopes na B3 (B3SA3). A cerimônia de abertura das ofertas está prevista para quatro dias depois, após a análise de documentos de credenciamento e habilitação.