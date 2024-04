Petrobras (PETR4): CVM abre processo para investigar notícias; entenda

Por fim, as ações preferenciais da Petrobras terminaram o dia em queda de 1,41%, cotadas a R$ 37,88, enquanto as ações ordinárias de Petrobras caíram 0,46%, a R$ 39,12.

Segundo comunicado divulgado no fim da tarde de quinta-feira (4), a Petrobras informou que não há decisão quanto à distribuição de dividendos extraordinários da empresa. A petroleira informou ainda que essa medida só deve ser tomada após assembleia com acionistas, prevista para acontecer no dia 25 deste mês.

A Petrobras informou ainda que seu conselho de administração apresentou à assembleia geral ordinária (AGO) uma proposta de destinar o valor de R$ 43,9 bilhões, correspondente ao lucro remanescente do exercício de 2023, para ser integralmente alocado na reserva de remuneração do capital.

Até recentemente, a direção da empresa informou que diante da ausência de previsão de prejuízo no curto ou médio prazo, a reserva destinada aos R$ 43 bilhões em dividendos extraordinários da Petrobras seria direcionada para a remuneração dos acionistas.

Embora os R$ 43,9 bilhões não possam ser utilizados para outros propósitos, especialistas acreditam que a retenção desses fundos tem um efeito positivo para a empresa ao aumentar sua reserva de liquidez. Isso significa que a Petrobras terá mais recursos disponíveis, reduzindo as incertezas no mercado.

De acordo com um levantamento realizado pela Associação dos Engenheiros da Petrobras (Aepet), a Petrobras se destacou como a petroleira que mais distribuiu dividendos aos seus acionistas em 2023, quando comparada a outras cinco grandes empresas do setor: Chevron, BP, Total, Shell e Exxon Mobil.