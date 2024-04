Tenda (TEND3) tem alta de 47% nas vendas líquidas do 1T24, segundo prévia

As vendas líquidas da Alea foram de R$ 80,7 milhões no 1T24, com VSO líquida de 23,9%, aumento de 10,6 p.p em relação ao primeiro trimestre de 2023.

Ainda em relação a Alea, o VGV no seu banco de terrenos foi de R$ 3,3 bilhões, aumento de 99,5% comparado ao mesmo período do ano anterior, o que representa um total de 17,4% do VGV consolidado.

XP: prévia da Tenda reforça cenário de demanda aquecida

Em relatório, a XP (XPBR31) enxerga com bons olhos o desempenho positiva das vendas líquidas da Tenda, reforçando o cenário de demanda aquecida no programa habitacional Minha Casa Minha Vida (MCMV), que acredita que poderá ser adicionalmente impulsionado pela recente implementação do FGTS Futuro, cujas concessões foram iniciadas pela Caixa Econômica Federal na segunda-feira (8).

"Além disso, acreditamos que a consistente expansão de preços do segmento Tenda deve continuar apoiando uma recuperação gradual da margem bruta, embora acreditemos que a Alea deva continuar arrastando os resultados no curto prazo", pontuaram os analistas Ygor Altero e Ruan Argenton.

Desempenho das ações de Tenda (TEND3)

