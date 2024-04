3R Petroleum (RRRP3) e Enauta (ENAT3) chegam a acordo para fusão; veja detalhes

A operação também contempla o roll-up da participação da Maha Energy na 3R Offshore - subsidiária da 3R - de modo que a Maha receba ações ordinárias de emissão da 3R correspondentes a 2,17% do capital social votante após a incorporação de ações, em troca pela sua participação de 15% na 3R Offshore.

A Maha e a 3R contarão com um banco de investimento de primeira linha para emitir uma opinião sobre a avaliação da 3R e da 3R Offshore e a conformidade da relação de troca (fairness opinion).

O direito de exclusividade acordado entre Enauta e 3R para análise da potencial fusão tem prazo de 30 dias, a contar da assinatura do memorando, prorrogável por mais 30 dias.

Além disso, as partes terão o direito de realizar diligência confirmatória com prazo estimado de conclusão de até 21 dias, a contar da data de assinatura do acordo.

''O MOU entrou um vigor e está plenamente eficaz nesta data e vigorará até a data de assinatura dos documentos definitivos ou a data em que qualquer das partes encerrar as negociações sobre a implementação da potencial operação, observando demais obrigações estabelecidas, incluindo a análise da estrutura mais eficiente para potencial transação", informou a 3R Petroleum.