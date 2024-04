CSN (CSNA3) emitirá R$ 800 milhões em debêntures para investir em logística e transporte

CSN (CSNA3) elege novo diretor de RI; confira

No mês passado, o colegiado da CSN elegeu Antonio Rabello para o cargo de diretor executivo de finanças e de relações com investidores, e Rogério Moreira para a função de diretor executivo jurídico.

A companhia afirmou, também, no comunicado sobre o novo diretor de RI da CSN, que Marcelo Ribeiro permanece como diretor executivo da companhia e, que após um período de transição, "passará a liderar uma nova estrutura a ser criada pelos acionistas controladores da companhia, com foco principal em gerar valor para os ativos do grupo".

Segundo o último balanço da CSN, referente ao quarto trimestre de 2023, a companhia obteve lucro líquido de R$ 851,1 milhões, alta de 332,5% ante o lucro de R$ 196,7 milhões registrados no mesmo período do ano anterior. O resultado foi divulgado no início deste mês.

De acordo com a companhia, o resultado "reflete a melhora operacional observada no período, além do aumento das receitas financeiras registradas no trimestre".

Desempenho das ações da CSN (CSNA3)

No intradia, as ações de CSN subiam 3,21%, cotadas a R$ 14,78. No mês, as ações caem 6,17%, enquanto no ano, a queda é de 25,07%.