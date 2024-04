Dólar disparando e Ibovespa em queda: veja como proteger sua carteira de investimentos durante a crise

Deste o início desta semana, o cenário para o Ibovespa vem se deteriorando, com o dólar em disparada e os juros futuros subindo, diante de fatores como a guerra no Oriente Médio, a falta de confiança no arcabouço fiscal brasileiro e as incertezas sobre o início dos cortes de juros nos Estados Unidos. Entenda, a seguir, o que vem causando pânico nos mercados, e confira estratégias para proteger sua carteira de investimentos em meio às crises.

No último final de semana, o Irã lançou uma ofensiva contra Israel, deixando os investidores ao redor do globo em estado de alerta. Desde o início do conflito no Oriente Médio, um dos fatores mais temidos pelo mercado era justamente uma possível entrada do iranianos na guerra. Isso porque o país é um dos maiores produtores de petróleo do planeta, e sua participação no conflito tenderia a mexer com a relação entre oferta e demanda pela commodity.

As consequências não param por aí. O aumento da tensão no conflito tende a refletir na cotação do dólar, uma vez que a inflação e o atraso no início dos cortes de juros nos Estados Unidos podem decorrer de uma possível escalada no petróleo.