Minerva (BEEF3): BTG rebaixa recomendação citando risco de alavancagem; papéis caem no Ibovespa

De acordo com os analistas, a compra pela Minerva de 16 plantas de carne bovina da Marfrig (MRFG3) por R$7,5 bilhões não parecia ser um ótimo negócio desde o início, devido ao alto preço e ao risco de execução. No entanto, havia um valor estratégico convincente para a Minerva se tornar uma verdadeira líder global em comércio de carne bovina.

"Com o passar do tempo, a aprovação do negócio foi adiada, e soubemos que o preço seria ainda mais alto devido aos juros a partir de março/24. Reações iniciais dos órgãos antitruste no Brasil e no Uruguai sugerem que a aprovação pode vir com remédios que poderiam tornar o negócio economicamente menos atraente", dizem os analistas do BTG.

Dessa forma, o banco vê a alavancagem da Minerva atingir um nível menos confortável de 3,6x Ebitda em comparação com os 2,5x esperados antes do anúncio do negócio.

"No final das contas, a Minerva se transformou em uma clara história de desalavancagem em uma alavancada, justamente quando alguns ventos favoráveis nos custos (nomeadamente o ciclo favorável de gado) estão prestes a começar a se reverter em algum momento no final de 2024/início de 2025", conclui o BTG.

Minerva: lucro cai 25,7% no 4T23, para R$ 19,8 milhõe

A Minerva encerrou o quarto trimestre de 2023 com lucro líquido de R$ 19,8 milhões, o que representa um recuo de 25,7% ante o apurado no mesmo intervalo de 2022.