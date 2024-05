Sabesp (SBSP3): lucro anual cresce 10,2% no 1T24, para R$ 823 milhões

As receitas de serviços de saneamento da Sabesp chegaram a R$ 5,661 bilhões no primeiro trimestre, alta de 15,3% na base anual, o que a companhia atribuiu a:

Reajuste tarifário de 9,6% desde maio de 2023; e

Aumento de 5,3% no volume faturado total.

A receita de construção da companhia ficou em R$ 1,336 bilhão no 1T24, alta de 13,3% frente aos R$ 1,179 bilhão registrados no primeiro trimestre de 2023.

Os custos e despesas somaram R$ 3,607 bilhões no primeiro trimestre, um aumento de R$ 433,6 milhões na comparação anual.

O resultado financeiro ficou negativo em R$ 338,2 milhões no 1T24, ante resultado também negativo de R$ 259,5 milhões do ano anterior.

Desempenho das ações da Sabesp

No mês, as ações da Sabesp caem 1,95%. No ano, os papéis da companhia sobem 6,71%.