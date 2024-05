BTG Pactual (BPAC11) tem lucro ajustado de R$ 2,889 bilhões no 1T24, alta anual de 27,6%

A receita total do BTG chegou a R$ 5,891 bilhões no 1T24, ante R$ 4,083 bilhões registrados no mesmo período de 2023.

O retorno ajustado sobre o patrimônio líquido médio (ROAE) anualizado foi de 22,8%, ante 23,4% no quarto trimestre de 2023 e 20,9% no 1T23.

O patrimônio líquido do BTG Pactual chegou a R$ 51,962 bilhões no fim do 1T24, 5,2% acima do trimestre anterior e 17,5% acima do 1T23.

O Índice de Basileia do BTG Pactual no 1T24 foi de 16,4%, ante 17,5% no trimestre anterior e 15,5% no primeiro trimestre de 2023.

Já os ativos totais do BTG aumentaram 20,6% no trimestre, atingindo R$ 567,7 bilhões no fim do 1T24.

Despesas do BTG Pactual somaram R$ 2,4 bilhões

As despesas operacionaisdo banco encerraram o trimestre em R$ 2,418 bilhões, aumento de 7% em relação ao 4T23 e de 14% na comparação com o 1T23. De acordo com o BTG, o aumento registrado em relação ao mesmo período de 2023 deveu-se principalmente a: