Oi (OIBR3) aprova grupamento de ações 10 para 1: veja como calcular quantos papéis você terá na carteira

Com o grupamento, as ações da Oi também voltarão a atendar um dos critérios para que sejam elegíveis à composição de índices de mercado, como o índice Bovespa da B3 (B3SA3).

Como calcular quantas ações da OIBR3 e OIBR4 terá na carteira?

O grupamento de ações será realizado na proporção de 10:1, de forma que cada lote de 10 ações de cada espécie será grupado em uma única ação da mesma espécie.

Assim, o investidor com 100 ações da OIBR3 ou OIBR4 passará a deter 10 ações da companhia, com o valor atualizado do papel. Um investidor com 2500 ações da Oi terá 250 ações e assim por diante, seguindo a proporção 10:1.

As ações de emissão da Companhia negociadas na forma de American Depositary Shares (ADSs) não farão parte da mudança, de forma que as paridades dos ADSs com as ações locais sofrerão um ajuste.

Como consequência, cada ação ordinária passará a representar 20 ADSs ON (1 ON: 20 ADSs ON), enquanto uma ação preferencial será equivalente a 100 ADSs PN (1 PN: 100 ADSs PN), sendo ON as ações ordinários e PN as preferenciais, relativas aos ticker de ações OIBR3 e OIBR4 respectivamente.