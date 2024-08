Eletrobras (ELET3) anuncia programa de demissão voluntária

De janeiro a junho, a receita líquida da companhia foi de R$ 17,114, montante 7,6% menor do que o observado no mesmo intervalo do ano passado. Já a receita líquida sem ajustes, caiu 7,3% no período, para R$ 17,114 bilhões.

Ao final de junho, a dívida líquida ajustada da Eletrobras era de R$ 45,243 bilhões, montante 18,8% maior que o visto no mesmo intervalo de 2023. A alavancagem, medida pela relação dívida líquida por Ebitda recorrente, alcançou 2,7 vezes no trimestre, alta de 0,7 p.p. na base anual.

Os investimentos da Eletrobras no segundo trimestre foram de R$ 2,0 bilhões, montante 43,5% maior do que o observado um ano antes. No acumulado do ano até junho, a empresa investiu R$ 3,221 bilhões, elevação de 28,1%.