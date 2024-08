Nubank (ROXO34) pagará dividendos nos próximos anos?

A casa mantém a projeção de dividend yield (DY) do Nubank em zero até o ano de 2026, ao menos.

Isso não significa que a casa tem uma tese pessimista para as ações da fintech – pelo contrário, a recomendação é de compra para as ações litadas na NYSE, com preço-alvo de US$ 17.

A expectativa dos analistas da casa é de que o lucro do Nubank some US$ 2,25 bilhões. Para 2025 e 2026 as projeções são de US$ 3,65 bilhões e US$ 5,33 bilhões, respectivamente.

A rentabilidade do Nubank, da mesma forma, deve se manter elevada e apresentar um crescimento no futuro breve, conforme as expectativas da casa.

As projeções são de um Retorno sobre Patrimônio Líquido (ROE, na sigla em inglês), de 30,8% para este ano.

Já para os dois anos seguintes a expectativa é de um ROE de 36,1%.