Oi (OIBR3) solicita publicação de novo edital para venda da Oi Fibra

A Oi (OIBR3) apresentou um pedido junto ao juízo da recuperação judicial para que seja publicado o edital de uma segunda rodada do leilão para a venda da Oi Fibra, seu serviço de banda larga.

A previsão da proposta é a de que o leilão da Oi aconteça 15 dias após a publicação do edital no Diário da Justiça do TJ-RJ, o que, por sua vez, depende da ordem da magistrada.

O movimento ocorre após a Ligga, empresa de telecomunicações ligada ao empresário Nelson Tanure, ter sido a única a apresentar uma proposta de aquisição inteira da Oi Fibra no leilão ocorrido no mês de julho. A Vero e a Brasil Tecpar também estavam habilitadas a participar do certame, mas não deram lances.

A Ligga propôs a aquisição integral do ativo pelo valor de R$ 1,03 bilhão, significativamente abaixo do mínimo de R$ 7,3 bilhões que a Oi esperava receber pelo ativo. Com isso, os credores da Oi negaram a proposta, e agora, a empresa busca uma segunda rodada do leilão.

Conselho da Oi (OIBR3) aprova aumento bilionário de capital

No último dia 21 de agosto, a Oi (OIBR3), em recuperação judicial, informou que seu conselho de administração aprovou um aumento de capital no valor de R$ 1,39 bilhão.