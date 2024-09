Ações da Prio (PRIO3) são as mais baratas da bolsa de valores brasileira?

As ações da Prio (PRIO3) estão dentre as ‘queridinhas’ do Itaú BBA, listadas pela casa como uma das cinco ações para comprar no momento atual.

A casa listou papéis com fatores que considera atraentes no contexto de mercado atual e levando em consideração as tendências da bolsa de valores brasileira. Além das ações da Prio, o BBA também citou Equatorial (EQTL3), GPS (GGPS3), Santos Brasil (STBSP3) e Direcionar (DIRR3).

A análise do BBA é de que nos preços de hoje a bolsa de valores brasileira está mais barata do que outros pares emergentes, oferecendo um perfil de retorno superior com crescimento de lucros similar.

Os cálculos dos analistas são de que os ativos de qualidade da bolsa brasileira estão 20% abaixo da sua média histórica – exibindo valuations atraentes.