Ibovespa fecha em queda e volta aos 133 mil pontos; Vale (VALE3) e Petrobras (PETR4) sobem

Por outro lado, as ações de companhias atreladas às commodities avançaram, em meio a alta da cotação do minério de ferro na bolsa de Dalian, na China, e dos contratos futuros do petróleo Brent no mercado internacional.

"As maiores altas no Ibovespa estão relacionadas ao setor de minério de ferro, que sobe hoje, com destaque para CSN Mineração (CMIN3), Cosan (CSAN3) e Vale (VALE3), além de Marfrig (MRFG3) e BRF (BRFS3) sem um driver especifico para esses ativos", destaca Anderson Silva, especialista em mercado de capitais e sócio da GT Capital.

Já as ações da Petrobras fecharam sem direção definida. Enquanto Petrobras PN (PETR4) subiu 0,33%, a R$ 36,27, Petrobras ON (PETR3) oscilou durante parte do pregão, mas terminou em baixa de 0,30%, a R$ 39,70.

Cotação do dólar hoje

O dólar comercial encerrou em baixa diante do real pela sétima sessão consecutiva. A moeda norte-americana recuou 0,70%, negociada em R$ 5,424 na compra e na venda. Durante o dia, a divisa oscilou entre a mínima de R$ 5,396 e a máxima de R$ 5,441.

Maiores altas e baixas do Ibovespa

Última cotação do Ibovespa