Petrobras (PETR4) entra na carteira de dividendos do Safra

“Estamos aproveitando a alta recente da Gerdau para darmos espaço para Petrobras em nossa carteira”, justificou o relatório.

Essa foi a única alteração na carteira de dividendos do Safra para o mês de outubro. As outras posições, tais como a Vale (VALE3), foram mantidas.

“Além de proporcionar uma maior indexação do portfólio, devemos ver uma melhora gradual do mercado imobiliário chinês com estímulos do governo, o que poderia dar suporte para os preços do minério de ferro”, dizem os analistas sobre a mineradora.

A casa entende que a empresa deve continuar a gerar um fluxo de caixa sólido e manter níveis atrativos de remuneração aos acionistas. Além disso, afirmam que o prêmio de qualidade para o minério tende se manter próximo do nível atual, devido à busca por maior eficiência e elevados padrões ambientais das siderúrgicas.

O portfólio de dividendos do Safra é composto por empresas nacionais com “bom potencial de pagamento de dividendos e expectativa de crescimento”. O objetivo da carteira é superar o Índice de Dividendos (IDIV) da B3 no longo prazo.