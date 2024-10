CBA (CBAV3) dispara 8% com 'maré de otimismo'; entenda

As ações da CBA (CBAV3) avançam 8% por volta das 15h do pregão desta sexta-feira (4), com o mercado reagindo positivamente a revisões de teses de analistas de sell side.

Recentemente o Bank of America (BofA) elevou a recomendação para as ações da CBA, de neutro para compra.

O preço-alvo da casa para CBAV3 é de R$ 8 – ao passo que os papéis negociam pouco acima de R$ 6 atualmente.

A elevação da recomendação vem em um contexto de melhora do cenário para China, que anunciou estímulos recentes e fez o minério de ferro voltar a negociar acima de US$ 110 a tonelada.