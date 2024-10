Mark Zuckerberg se torna o 2° mais rico do mundo, à frente de Bezos

Mark Zuckerberg, CEO e cofundador da Meta (M1TA34), atingiu pela primeira vez a posição de segunda pessoa mais rica do mundo nesta quinta-feira (3), superando Jeff Bezos, fundador da Amazon (AMZO34).

Segundo o Bloomberg Billionaires Index, a fortuna de Zuckerberg alcançou US$ 206,2 bilhões, colocando-o US$ 1,1 bilhão à frente de Bezos, que agora ocupa o terceiro lugar com US$ 205 bilhões. O líder do ranking permanece sendo Elon Musk, da Tesla (TSLA34), com uma fortuna de US$ 256 bilhões.

Essa é a primeira vez que o fundador da M1TA34 ocupa a segunda posição na lista da Bloomberg de bilionários. Essa também é a maior cifra já alcançada por ele.

O salto de US$ 78 bilhões no patrimônio de Zuckerberg apenas em 2024 é impulsionado pela forte valorização das ações da Meta, que subiram 23% desde a divulgação dos resultados financeiros do segundo trimestre. Nesta quinta-feira (03), o papel da empresa fechou em um recorde histórico de US$ 582,77.

Esse também foi o maior crescimento de fortuna entre todas as 500 pessoas mais ricas do mundo monitoradas pelo índice da Bloomberg.