Vale (VALE3) define novas metas para 2025. O que isso significa?

Decodificador de investimentos

A seguir, Dulany Alexandre, assessor na Status Invest Assessoria de Investimentos, te explica os principais destaques do investor day da Vale.

O evento trouxe uma visão clara do futuro da mineradora, com metas estratégicas, que buscam reposicionar a Vale em um cenário global competitivo.

Um dos pontos de destaque foi o foco renovado na segurança operacional, especialmente após o acordo de Mariana, que eliminou um fator de pressão sobre as ações da Vale.

Além disso, a companhia mantém o objetivo de controlar custos, mesmo com a perspectiva de preços do minério de ferro na casa dos US$ 90/t, abaixo do patamar atual de US$ 102/t.

Já a estimativa de produção da Vale de até 335 milhões de toneladas de minério de ferro em 2025, acompanhada de uma maior diversificação com metais básicos, reforça o potencial de crescimento sólido no médio prazo.