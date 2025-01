Vale (VALE3) cai com previsão pessimista do Citi sobre o minério

"Uma recuperação sustentada é improvável, devido à fraca perspectiva de demanda por aço", diz o relatório do Citi.

A VALE3 reporta seus resultados operacionais do quarto trimestre de 2024 nesta terça-feira após o fechamento do mercado. Segundo a Genial, a empresa deve indicar avanços importantes na estratégia comercial, que busca priorizar nichos de maior valor agregado e flexibilizar a gestão operacional.

A Genial estima que a produção de finos de minério de ferro no 4T24 será de 85,8 milhões de toneladas (Mt), uma queda de 5,7% na comparação trimestral e de 4,1% no comparativo anual. Esse desempenho reflete tanto a sazonalidade comum no último trimestre quanto ajustes estratégicos que priorizam um mix de maior qualidade.

Já os embarques devem atingir 69,7Mt, indicando estabilidade em relação ao trimestre anterior (+0,5%), mas uma retração anual de 10,6%, impactada pelo acúmulo de estoques nos portos chineses.

O custo C1 por tonelada, excluindo compras de terceiros, foi projetado em US$19,6, uma redução de 4,9% na comparação trimestral e de 5,5% anual. Esse movimento é sustentado pela busca por eficiência operacional e ajustes no mix de produtos.