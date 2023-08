Magazine Luiza vive montanha-russa na Bolsa: qual o futuro para a ação?

Resultado foi pior do que o esperado. No segundo trimestre deste ano, a varejista teve sua sexta queda consecutiva no lucro. A empresa teve prejuízo de R$301,7 milhões entre abril, maio e junho, mais do que o dobro do que a perda de um ano atrás.

Mudança na tributação foi a principal causa do prejuízo, segundo a empresa. A volta do diferencial de alíquota do ICMS (Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços) aumentou o imposto pago pelas empresas de e-commerce, como o Magalu. Roberto Belissimo, diretor financeiro do Magazine Luiza, disse que a empresa repassou apenas 60% a 70% desse impacto para os preços dos produtos - ou seja, incorporou o restante do prejuízo.

Com os números ruins divulgados no balanço, o cenário do Magazine Luiza piorou ainda mais. O aumento da tributação atrapalhou um cenário que já era ruim, com vendas fracas e juros ainda em patamares altos, segundo Gabriel Meira, economista e sócio da Valor Investimentos.

A competição com outras empresas também joga areia em Magalu. "Amazon e Mercado Livre estão indo muito bem. Enquanto isso, as lojas físicas de Magazine Luiza, que sempre foram o motor de crescimento da empresa, tiveram apenas 2% de alta nas vendas na comparação entre o segundo trimestre e o mesmo do ano passado", diz Fernando Ferrer, analista da Empiricus Research.

Além disso, rivalidade com sites chineses continua forte. É o caso de plataformas como Aliexpress, Shopee e Shein. Elas continuarão sem pagar ICMS para compras de até US$ 50 feitas entre pessoas físicas, e isso segue prejudicando varejistas brasileiras como Magalu e Via, a dona das Casas Bahia, segundo Soares.

Magazine Luiza chegou a disparar em 2023

Apesar dos riscos, a ação do Magazine Luiza ainda está em alta no ano, de 11,31%. A alta é por causa da crise da rival Americanas (AMER4) e da expectativa de queda nos juros.