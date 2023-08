Achados da Bolsa: PetroRio é a ação mais recomendada para esta semana

Warren

A Warren não divulgou a rentabilidade da semana passada. Para esta semana, saem da composição Petz (PETZ3) e Porto Seguro (PSSA3) para dar lugar a PetroRio (PRIO3) e Arezzo (ARZZ3). A lista fica assim:

BR Partners (BRBI11)

Intelbras (INTB3)

Vale (VALE3)

PetroRio (PRIO3)

Arezzo (ARZZ3)

