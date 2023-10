'Investi a rescisão de R$ 155 mil na Saraiva, que virou pó', diz empresário

Ele comprou os ativos em setembro, quando a empresa já estava em recuperação judicial. A empresa estava em RJ desde 2018, com uma dívida de R$ 674 milhões na época. A Justiça declarou falência da rede de livrarias no dia 6 de outubro.

Empresa fechou lojas físicas. Em setembro, a empresa encerrou sua operação física e permaneceu apenas com o comércio eletrônico. Dois membros do conselho de administração também renunciaram. Com esse anúncio, as ações chegaram a fechar o dia com alta de mais de 14% - o que o incentivou a aplicar o papel, diz ele.

Investidor diz ter apetite ao risco. Foram altas como essas que animaram O.L., que diz gostar de risco. "Muitos sites recomendavam a ação porque ela oferecia altas de 28%", diz ele, que acompanhava os movimentos por portais especializados em home broker, de compra e venda de ações em um curto espaço de tempo, e redes sociais.

Ele diz que não imaginava que a empresa poderia pedir autofalência poucas semanas depois. No início de outubro, a empresa entrou em falência, com cerca de R$ 310 milhões em dívidas trabalhistas, com editoras, e outros débitos. "A princípio fiquei chocado. Tomei remédio e tudo. Calmante, ansiolítico."

Com a falência, as ações deixaram de ser negociadas. Ele ainda tem mais de 97 mil ações em carteira, que valeriam R$ 155.664. Mas não consegue mais vender essas ações no mercado e reaver o seu dinheiro.

Também perdeu com Americanas

Ele também perdeu dinheiro com as Americanas (AMER3). Em janeiro, depois de descoberta uma fraude fiscal, os ativos das Americanas também passaram por um período de fortes altas e baixas. De olho em ganhar com esses picos momentâneos, O.L. investiu e teve prejuízo. Ele não revelou quanto aplicou na varejista, também em recuperação judicial. As ações das Americanas, porém, continuam sendo negociadas na Bolsa.