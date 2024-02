Como lidar com dinheiro para realizar sonhos? Um método pode te ajudar

Se o valor mensal a ser aplicado ficou fora da sua capacidade de poupança, foque no projeto que te conecta mais. "É esse projeto que vai te manter motivado. Nem sempre é possível tirar todos os projetos do papel", diz.

Entenda o que você está disposto a fazer para tornar esse projeto possível. "Por fim, você terá o seu motivo para planejar e organizar a sua vida financeira. "Cada um tem um objetivo, e os investimentos vão acompanhar esses objetivos", diz.

A rotina para direcionar dinheiro para os projetos deve ser diferente. Não é o que sobra no final do mês. Caiu o seu salário? Então, já direciona o valor que se propôs a guardar todos os meses para os seus projetos e já manda para os investimentos. Em vez de sobrar para guardar, você guarda, primeiro, e vive com o saldo que sobrou.

