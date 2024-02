Empresas pagaram mais JCP aos investidores no último ano; entenda

É evidente que as companhias com grande capacidade contributiva são as que mais se aproveitam do privilégio tributário em detrimento das pessoas mais pobres, que necessitam das ações do Estado. Os valores são significativos e impactam diretamente no provimento da saúde, educação, segurança, assistência social e previdência.

Tiago Barbosa, vice-presidente do Sindifisco Nacional

JCP é utilizado apenas por Brasil e Bélgica. É o que apontou um levantamento do economista Sérgio Gobetti, da Fundação Getulio Vargas (FGV). "Este é um mecanismo utilizado por pouquíssimas nações por sua natureza regressiva. Para termos mais justiça fiscal no nosso país, é urgente que o JCP seja extinto, uma ação tão importante de ser feita quanto garantir a volta da tributação sobre lucros e dividendos distribuídos — dois benefícios que estão intimamente ligados e causam um prejuízo bilionário ao erário", afirma Tiago Barbosa, vice-presidente do Sindifisco Nacional.

Instrumento surgiu para combater a hiperinflação. Segundo Helder Santos, mestre e doutorando em contabilidade e controladoria pela USP e CEO da TAX Strategy, era uma forma para tratar com igualdade, ainda nos anos 1990, os investimentos com capital das empresas e de terceiros.

Capital das empresas não tem atualização. Diferente do capital aportado por terceiros, os valores aportados pelos sócios perdem sua referência ao longo do tempo, por conta da inflação. Assim, Santos diz que o JCP seria, basicamente, uma forma de atualização sobre o dinheiro investido nas companhias. Ele se posiciona de forma contrária ao fim do JCP.

Quer saber como economizar e investir, além do que está acontecendo na economia? Conheça e siga o novo canal do UOL "Economize e Invista" no WhatsApp.

Aulão: Organize suas finanças em 2024 de uma vez por todas

Ano novo é um bom momento para organizar as finanças. Saiba como fazer isso - como e manter o planejamento por todo o ano - em uma série de três lives do Papo com Especialista, programa ao vivo do UOL Investimentos.