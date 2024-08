Como e onde juntar dinheiro para ir para as Olimpíadas de 2028

Onde guardar o dinheiro

O consultor Luan Andrade, sócio da W1 Consultoria, tem sugestões baseadas em perfis arrojados, moderados e também conservadores.

Pensando que a viagem é um planejamento contínuo, recomendo fazer uma escala de aportes, no qual uma parte do dinheiro ficará preso por dois anos, outra por três anos e uma terceira por quatro anos. Depois de um ano acumulando, é interessante manter uma parte em liquidez diária também. Dessa forma, conseguimos rentabilizar o dinheiro e, ao mesmo tempo, construir uma reserva de oportunidade para aproveitar as flutuações do mercado e, principalmente, comprar os dólares aos poucos em momentos de baixa da moeda para no final ter um bom preço médio.

Luan Andrade, sócio da W1 Consultoria

Perfil mais conservador. Para pessoas com pouco conhecimento em mercado financeiro, fazendo seus primeiros investimentos ou para aqueles que não lidam bem com a volatilidade. Invista em renda fixa (CDBs, LCIs, LCAs e Tesouro Direto), com foco maior em pós-fixados que em prefixados.

Perfil moderado. Se você já tem certa experiência em alguns investimentos de renda fixa, mas não está acostumado à renda variável, faça investimentos em renda fixa (CDBs, LCIs e LCAs), com foco maior em prefixados.

Perfil mais arrojado. Se você tem experiência em renda fixa e variável e já lida bem com a volatilidade, inclua fundos de investimentos e renda fixa americana (atrelada ao dólar) para diversificar, além da renda fixa brasileira.