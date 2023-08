MEI vai ter novo teto? Taxa vai subir? Entenda a proposta do governo

Quase 500 mil microempresas poderiam se tornar MEI. Segundo divulgado pelo Ministério de Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços, há 470 mil microempresas com potencial para se transformarem em MEI após o aumento do teto. A vantagem para eles é que pagariam menos impostos e teriam menor burocracia na gestão do negócio.

Projeto de Lei em tramitação na Câmara dos Deputados propõe a ampliação para R$ 130 mil. O limite de R$ 144,9 mil foi aprovado pelo Comitê Técnico do Microempreendedor Individual (MEI), do Fórum Permanente das Microempresas e Empresas de Pequeno Porte, e agora está sob avaliação do Ministério de Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviço. Ainda não foi definido o formato a ser adotado para envio da proposta do governo ao Congresso.

Hoje, há quase 15,5 milhões de pessoas formalizadas como MEI. O número quase dobrou em quatro anos. Para o registro, o empreendedor deve estar ciente que seu faturamento não pode ultrapassar o limite de faturamento anual, não pode ter participação em outra empresa como sócio ou titular e deve ter - no máximo - um empregado contratado.

Como fica o imposto?

Nada mudaria para quem fatura até R$ 81 mil. Pela proposta, a contribuição mensal seguiria a mesma. Em 2023, ela é de 5% (R$ 66) do salário mínimo (R$ 1.320) mais impostos, e varia conforme a atividade. Comércio e Indústria, por exemplo, pagam R$ 67 (R$ 66 de INSS + R$ 1 de ICMS). MEI Caminhoneiro paga R$ 158,40, além dos demais valores de ISS e ICMS, de acordo com o produto transportado e local onde é levado Categorias específicas.

Quem fatura entre R$ 81 mil e R$ 144,9 mil passaria a pagar menos imposto. O aumento do teto permitiria que negócios enquadrados hoje como ME (microempresa) "desçam" um degrau na burocracia e se tornem MEI. Assim eles pagariam impostos dentro do Simples Nacional, com menor alíquota e burocracia reduzida. Nesta faixa, a taxa seria de R$ 181,14 (valor que representa 1,5% do faturamento médio mensal proposto na mudança com base no novo teto).