Recuperação judicial da 123milhas: como ficam os clientes e os vouchers?

Consumidores na corda bamba

A atual situação da 123milhas preocupa ainda mais os clientes. O advogado Jacson Nascimento, 30, comprou duas viagens por cerca de R$ 1.500 para Salvador e Fortaleza. A primeira passagem era para a sua mãe visitar em outubro os avós dele após mais de dez anos sem vê-los. Os outros bilhetes, divididos com dois amigos, seriam para um congresso que acontecerá ano que vem na capital cearense.

Ele acredita que perdeu todo o dinheiro. Nascimento entrou com pedido de tutela de urgência antecipada no JEC (Juizado Especial Cível) de Angra dos Reis, no Rio de Janeiro, para que a 123milhas emitisse as passagens aéreas para Salvador em até 48h, mas o juiz deu dez dias para a agência se manifestar. O prazo se encerra em 4 de setembro. O advogado descarta a devolução do pagamento em vouchers.

O serviço de milhas também traz muitas incertezas. O autônomo Iago Cordeiro, 30, vendeu R$ 22 mil em milhas para a HotMilhas, que integra o grupo 123milhas, e questiona se receberá o pagamento de novembro dentro do prazo. A empresa suspendeu as compras nesta semana após atrasar os últimos depósitos.

Cordeiro já tinha vendido R$ 30 mil em milhas antes e não teve problema. Mesmo desacreditado, ele torce para que a HotMilhas pague dentro do prazo. "A empresa não me informou nada, nem entrou em contato comigo. Está tudo no escuro. Só espero não ficar no prejuízo", diz.