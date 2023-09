Assaí: 'Já temos meio a meio de compras feitas por consumidores e empresas'

A campanha que celebra nossos 49 anos vem com esse mote: comemorarmos durante 2 meses, durante setembro e outubro, esse olhar de prosperidade - e que também se reflete em prêmios.

A Regina Casé foi uma escolha natural: olhamos e a identificamos como uma pessoa que fala com todos os públicos, ainda mais nesse momento de crescimento e transformação do Assaí, com a abertura de 60 novas lojas e os pontos dos Extras que a gente adquiriu (Nota da redação: o Assaí comprou 66 lojas Hiper Extra do GPA no ano passado).

Na campanha, ela representa os dois grandes públicos do Assaí: o consumidor final e o comerciante, e fala sobre a promoção, que dará, por exemplo, dois anos de compras grátis e dois prêmios de R$ 1 milhão.

Preço sempre foi diferencial - e isso se acelerou com o consumidor mais digital: como não perdê-lo? O que vocês perceberam de mudança nos atacarejos depois da pandemia?

A pandemia trouxe grandes mudanças comportamentais de compra. Um dos nossos grandes projetos foi trazer a compra de "last mile" (compras de "última milha", em inglês, mais perto da casa das pessoas), por meio de parcerias que existem desde 2021 com o Rappi e com a Cornershop.