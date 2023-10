AES Brasil: "Mais Incrível no setor Energia"

Mais perspectivas

Este ano, uma mudança global na estratégia da empresa, que trabalha exclusivamente com fontes renováveis, livres de usinas movidas a combustíveis fósseis, estabeleceu uma nova divisão por linha de negócios, colocando o Brasil na divisão de energias renováveis. Isso garante ao país mais protagonismo e deverá trazer benefícios para a equipe nacional.

"É motivo de muito orgulho sermos um dos 'Lugares Incríveis para Trabalhar' no Brasil, pois é o reconhecimento do trabalho que temos feito nesta empresa repleta de oportunidades de carreira, em fase de crescimento acelerado, referência de elevados padrões de ética, satisfação do cliente, gestão de ativos e sustentabilidade", diz Rogério Pereira Jorge, CEO da AES Brasil.

"Nosso objetivo maior é ser a melhor escolha do cliente no mercado livre de energia e é com esse objetivo que desenvolvemos nossos processos, valorizamos nossas pessoas e reforçamos nossa cultura todos os dias. Com governança corporativa estruturada e compromissos ESG bem definidos, seguimos contribuindo para ampliar a participação das energias de fontes renováveis nas matrizes energéticas do Brasil e do mundo, cientes de nossa responsabilidade socioambiental, em um ambiente de trabalho cada vez mais acolhedor, inclusivo e promissor para nossos colaboradores."

