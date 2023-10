"Mais Incrível em Bem Estar", Vidalink aposta em engajamento e diversidade

Modelo híbrido e rodas de conversa

De volta ao modelo de trabalho híbrido, a empresa investiu em ações para reforçar o engajamento, como a possiblidade de os colaboradores participarem dos nomes de produtos novos, festa junina e lives com o CEO.

Outra importante ação recente foi a criação do projeto "Roda de conversa" para ampliar as ações para incentivar a diversidade e o respeito mútuo e dar às pessoas o lugar de fala e uma participação mais efetiva.

"É muito gratificante ver como a dedicação de cada Vidalinker nos trouxe reconhecimentos enquanto marca empregadora, como o 'Prêmio Lugares Incríveis para Trabalhar'. Isso é resultado de um modo de trabalhar autêntico, que sempre coloca as pessoas em primeiro lugar", diz Luis Gonzalez, CEO e cofundador da Vidalink.

Quer ver sua empresa entre as vencedoras do LIPT 2024? As inscrições estarão abertas no site FIA Employee Experience - FEEx em dezembro de 2023.