Instituto de Pesquisas Eldorado é "Mais Incrível em Inovação e Autonomia"

Este ano, foi eleito o "Mais Incrível em Inovação e Autonomia".

Programas de capacitação e estágio afirmativo

Para se manter atualizado, investe na geração de conhecimento e no desenvolvimento de sua equipe por meio de programas de capacitação como a Universidade Corporativa e de estágio, inclusive afirmativo para mulheres.

"O 'Prêmio Lugares Incríveis para Trabalhar' tem grande representatividade para nossa gestão de pessoas, pois somos comparados com as melhores de práticas de RH do mercado", diz Raquel Cremasco, gerente de recursos humanos do Instituto de Pesquisas Eldorado. "Esse resultado somente é possível por meio do trabalho colaborativo, com muitas ideias 'fora da caixa', proatividade e prontidão para mudanças."

