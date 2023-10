Águas Guariroba é empresa "Mais Incrível para Trabalhar" de médio porte

A Águas Guariroba prima pelo compromisso com a sustentabilidade e no respeito à sociedade. Essa atuação pautada por princípios éticos se estende, naturalmente, ao tratamento que dá a seu quadro de colaboradores.

"São as pessoas que fazem a diferença no nosso negócio", diz Themis de Oliveira, diretor presidente da Águas Guariroba. "Temos a missão de levar saúde e qualidade de vida para as famílias de Campo Grande por meio de saneamento básico de qualidade, e isso só é possível com o comprometimento de quem veste a nossa camisa todos os dias, trabalha buscando inovação e aliando tecnologia aos serviços."

Melhores práticas em clima organizacional

Para começar, assim como outras empresas grupo Aegea Saneamento, há na Águas Guariroba um forte compromisso com a diversidade, pautado principalmente pelo aumento do número de mulheres e negros em cargos de liderança

Além disso, ações de qualidade de vida têm se tornado cada vez mais frequentes. Exemplo é o "Medida Certa", programa que incentiva hábitos saudáveis na alimentação e a prática de atividade física pela equipe.

No aspecto individual, as principais conquistas e desejos do colaborador têm sido abordadas em dinâmicas, roda da vida e workshops com autoavaliação, todos implantados no último ano.